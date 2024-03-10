В «Ред Булл» отреагировали на слухи о скором увольнении Кристиана Хорнера

Пресс-служба «Ред Булл» выступила с опровержением слухов о якобы увольнении руководителя команды Кристиана Хорнера.

«Как сказал Кристиан, он благодарен за полную поддержку, которую оказывают акционеры, и всё остаётся без изменений», — приводит слова представителя команды портал Bild.

Ранее в прессе появились слухи, согласно которым Кристиан Хорнер лишился поддержки совладельцев команды «Ред Булл» из Таиланда, в связи с чем его хотят уволить перед Гран-при Австралии.

Напомним, в феврале Кристиан Хорнер был обвинён в неподобающем поведении в отношении сотрудницы «Ред Булл». По итогам служебного расследования Хорнер был оправдан. После сотрудница, которая выдвинула обвинения в адрес Хорнера, была отстранена от исполнения своих обязанностей.