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Тото Вольф ответил на вопрос, является ли Ферстаппен главною целью «Мерседеса»

Тото Вольф ответил на вопрос, является ли Ферстаппен главною целью «Мерседеса»
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф ответил на вопрос по поводу возможного приглашения в команду пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Является ли Ферстаппен главной целью? Это решение, которое должен принять сам Макс. Но, конечно, нет ни одной команды на стартовой решётке, которая не хотела бы его заполучить», — приводит слова Вольфа BusinessLIVE.

Напомним, после этого сезона «Мерседес» покинет пилот Льюис Хэмилтон. В 2025 году британец присоединится к «Феррари». Ранее сообщалось, что при переговорах с Льюисом «Скудерия» продемонстрировала уверенность, что находится на правильном пути и в 2026 году, когда будут введены новые правила, сможет всерьёз побороться за титул. Кроме того, говорилось, что совокупные доходы Хэмилтона в «Феррари» вырастут до $ 100 млн в год.

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