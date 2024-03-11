Отец Хэмилтона ответил, утаил ли Льюис от него факт переговоров с «Феррари»

Энтони Хэмилтон, отец семикратного чемпиона мира и пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, дал комментарий по поводу решения сына сменить немецкую команду на гоночный коллектив из Италии «Феррари». Ранее Льюис говорил, что о его решении не знали даже родители.

«Правда ли, что Льюис не сказал даже родителям, что ведёт переговоры с «Феррари»? Вроде как да. Но суть в том, что это его дело. У меня всегда могут быть какие-то подозрения, однако это полностью его дело, и это было его решение», — приводит слова Энтони Хэмилтона PlanetF1 со ссылкой на Viaplay.

Напомним, Хэмилтон проведёт в составе «Мерседеса» нынешний сезон, после чего присоединится к «Феррари». Ранее сообщалось, что совокупные доходы семикратного чемпиона Формулы-1 в «Скулерии» вырастут до $ 100 млн в год.