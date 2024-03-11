Марко ответил на слова Вольфа о том, что для него «найдётся место в «Мерседесе»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко дал комментарий по поводу возможного перехода в «Мерседес».
На днях рукоодитель немецкой команды Тото Вольф в шутку сказал, что у «Мерседеса» может найтись место для Марко, поскольку команде не хватает старшего советника после смерти легенды Формулы-1 Ники Лауды.
«Это очень приятно, но в данный момент я, к счастью, могу отказаться от этого предложения», — приводит слова Марко GPblog.
Ранее Марко заявил, что есть вероятность того, что он не поедет на Гран-при Австралии. Он намерен обсудить своё будущее в гоночной команде со своим непосредственным начальником Оливером Минцлаффом.
Первое видео с новым болидом «Ред Булл» RB20 на трассе: