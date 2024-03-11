Представлен новый Mercedes-AMG E 53. У него больше мощности и полноуправляемое шасси

Компания Mercedes-Benz официально представила новую версию автомобиля E-класса — Mercedes-AMG E 53 HYBRID 4MATIC+. Эта машина, отмечают создатели, вслед за GLE 53 HYBRID 4MATIC+ стала продолжением гибридной линейки компании.

Mercedes-AMG E 53 HYBRID 4MATIC+ Фото: Mercedes-Benz

Автомобиль сохранил 3-литровый двигатель, однако теперь способен развивать 584 лошадиные силы. Кроме того, крутящий момент увеличился с 520 Нм до 750. Сообщается, что до 100 км/ч новинка разгоняется за 3,8 секунды, а его максимальная скорость составляет 280 км/ч. При этом в исключительно электрическом режиме E53 способна ехать на скорости до 140 км/ч.

Mercedes-AMG E 53 HYBRID 4MATIC+ Фото: Mercedes-Benz

Кроме того, у автомобиля увеличенная тормозная система, подруливающие задние колёса и адаптивная подвеска. Также создатели выделяют электромеханическую систему перераспределения усилия между передней и задней осью — она, отмечают в Mercedes-Benz, позволяет добиться максимального сцепления и выдающейся динамики.