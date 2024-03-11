Джо Сейвуд сделал категоричное заявление о будущем Хорнера в «Ред Булл»

Авторитетный журналист и эксперт Формулы-1 Джо Сейвуд заявил, что руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер не покинет её. Соответствующий пост Сейвуд разместил на своей странице в социальных сетях.

«Хорнер никуда не уходит», — написал Сейвуд.

Ранее сообщалось, что на фоне громкого скандала с обвинением в адрес Хорнера со стороны сотрудницы «Ред Булл» он лишился поддержки совладельцев команды из Таиланда, в связи с чем его могут уволить перед Гран-при Австралии.

Напомним, в феврале Кристиан был обвинён в неподобающем поведении в отношении сотрудницы «Ред Булл». Позже босса команды оправдали. Сам он обвинения отрицал. Впоследствии сообщалось, что сотрудница, которая выдвинула обвинения в адрес Хорнера, была отстранена.