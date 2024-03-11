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Назван ход, который готовится сделать отстранённая из «Ред Булл» женщина по делу Хорнера

Назван ход, который готовится сделать отстранённая из «Ред Булл» женщина по делу Хорнера
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Женщина, обвинившая руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера в неподобающем поведении, намерена обжаловать решение команды по оправданию босса гоночного коллектива. Об этом информирует The Sun.

Сообщается, что перед подачей апелляции женщина приняла решение сменить адвокатов.

«Кристиан и его жена Джери готовятся к новым взрывам, но тщательное расследование уже принесло решение в его пользу. Честность женщины была поставлена под сомнение, и было доказано, что её показания были ошибочными, — сказал источник издания.

Напомним, в начале февраля руководитель австрийской команды был обвинён в неподобающем поведении в отношении сотрудницы «Ред Булл». После расследования Хорнер был оправдан, а затем, по требованию его жены, сотрудница была отстранена от исполнения своих обязанностей.

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