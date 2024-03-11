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Вассёр рассказал, когда «Феррари» примет решение по поводу участия Сайнса в ГП Австралии

Вассёр рассказал, когда «Феррари» примет решение по поводу участия Сайнса в ГП Австралии
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Руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал, когда итальянская команда примет решение по поводу участия пилота Карлоса Сайнса в Гран-при Австралии.

«Сможет ли Сайнс принять участие в Гран-при Австралии? Этого я не знаю, честно говоря. Восстановление пока идёт потрясающе, тот факт, что он смог приехать на гонку и быть с командой, — очень хороший знак.

У него будет неделя полного отдыха, и через неделю мы примем решение о том, сможет ли он лететь в Мельбурн. Но я настроен вполне оптимистично.

Но сейчас давайте сосредоточимся на будущем Карлоса. Самое главное — не давить, а восстанавливаться и делать всё возможное, чтобы процесс восстановления шёл правильно», — приводит слова Вассёра Autosport.

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