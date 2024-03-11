Производство знаменитого Nissan GT-R завершится в 2025 году

Компания Nissan прекратит производство культового спорткара GT-R в 2025 году, сообщило со ссылкой на анонимные источники японское издание Mag-X. В ближайшее время будет проанонсирована новая партия в 1500 экземпляров GT-R, и она станет последней для модели, появившейся в 2007 году.

По данным X-Mag, такое решение было принято Nissan в связи с тем, что в будущем компания не сможет обеспечить производство автомобиля его специфическими комплектующими. О каких именно деталях идёт речь, в публикации не сообщается.

Nissan GT-R в кузове R35 был представлен в декабре 2007 года. Машина получилась невероятно сбалансированной и эффективной и быстро приобрела популярность по всему миру — за 17 лет продано более 40 тыс. GT-R. Этот спорткар с двигателем мощностью 570 лошадиных сил достигает 100 км/ч за 2,8 секунды и способен развивать скорость в 328 км/ч.

Отметим, что прошедшей осенью прошлого года на Japan Mobility Show компания Nissan представила электрический концепт-кар Hyper Force, который пропорциями и дизайном отсылает к R35 GT-R. Многие восприняли, что новинка станет электрической версией R35 GT-R, но в Nissan этого официально не подтверждают.