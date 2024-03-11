Комацу: Берман заслуживает шанса, но как я могу говорить, что он станет гонщиком «Хааса»?

Глава «Хааса» Аяо Комацу считает, что резервист «Феррари» британец Оливер Берман, успешно выступивший на Гран-при Саудовской Аравии, заслуживает выступать в серии в качестве боевого пилота.

«Потрясающе. Это не самая простая трасса, если браться за неё после третьей свободной практики. Так что я очень рад за него, это было впечатляюще.

Я считаю, что он заслуживает шанса в следующем году, но и Кевин выступил фантастически. Нико также себя проявил. Как я могу говорить, что он станет нашим гонщиком в следующем году?

Мы работали с ним в Мексике и Абу-Даби, и мне, как и большинству, сразу же стало понятно, что он особенный. И дело не только в скорости. Это всё вместе, он понимает установки, он хорошо справляется с собой. Даже во время заезда он способен усвоить информацию с предыдущего круга и внести небольшие корректировки, чтобы сделать шаг вперёд», — приводит слова Комацу Motorsport.