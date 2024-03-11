Ральф Шумахер: это не последние очки Бермана в Формуле-1

Бывший пилот Формулы-1 немец Ральф Шумахер прокомментировал дебют резервиста «Феррари» британца Оливера Бермана в «Королевских гонках».

Напомним, Берман заменил на Гран-при Саудовской Аравии испанца Карлоса Сайнса, госпитализированного с приступом аппендицита, и финишировал в гонке седьмым.

«Он проделал невероятную работу. Он ничего не испортил и провёл сильную гонку. Всё было сделано правильно, он вправе гордиться собой. В следующем году он будет выступать в Формуле-1, и это не последний раз, когда он набирает очки», — приводит слова Шумахера Sky Germany.

Отметим, что на момент выступления Берману было 18 лет, 10 месяцев и один день, британец вошёл в тройку самых молодых дебютантов Формулы-1 в истории. Первое место в списке занимает трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен (17 лет 166 дней), вторым идёт канадец Лэнс Стролл (18 лет 148 дней).