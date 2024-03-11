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Марко — о «Ред Булл»: мы здесь для того, чтобы помочь Ферстаппену стать лучшим в истории

Марко — о «Ред Булл»: мы здесь для того, чтобы помочь Ферстаппену стать лучшим в истории
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко, рассуждая о последних скандалах, связанных с командой, отметил, что она не должна отвлекаться от начавшегося сезона.

«Я надеюсь, что проблема будет решена как можно скорее. Последние недели были не лучшим временем. Так или иначе, а мы здесь для того, чтобы помочь Максу победить и сделать так, чтобы он стал самым успешным гонщиком в истории», — приводит слова Марко издание De Telegraaf.

Напомним, в начале марта прошёл слух о начале внутреннего расследования «Ред Булл» в отношении Хельмута Марко из-за распространения персональных данных, которые могут быть связаны с делом главы команды Кристиана Хорнера. Ранее Хорнер был обвинён в «контролирующем поведении» по отношению к одной из сотрудниц компании и оправдан.

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