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Глава «Астон Мартин» рассказал, как Алонсо «дразнил» команду по радио в Саудовской Аравии

Глава «Астон Мартин» рассказал, как Алонсо «дразнил» команду по радио в Саудовской Аравии
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Глава «Астон Мартин» Майк Крак рассказал о примечательном эпизоде с пилотом команды испанцем Фернандо Алонсо на Гран-при Саудовской Аравии.

Напомним, после рестарта гонки Алонсо спросил команду по радио, есть ли план «Б», на что получил отрицательный ответ.

«Фернандо спросил о плане «Б», но мы знаем, что нужно оставаться начеку, поскольку Фернандо всегда вас поддразнивает, но может быть и серьёзен.

Он знает все стратегии, знает расстановку, и иногда он, вероятно, делает это специально, потому что знает, что соперники слушают.

Он постоянно вас будит. Когда кажется, что можно вздохнуть, по радио раздаётся вопрос: «А как насчёт плана «Б»? Мы рассмотрели план «Б» сказали, что с ним он не сохранит позицию», — приводит слова Крака издание Racingnews365.

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Источник: есть вероятность, что Алонсо заменит Ферстаппена в «Ред Булл» уже в этом году
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