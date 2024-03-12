Названы 4 инженера «Ред Булл», которых может переманить «Феррари»

Стали известны имена инженеров, которых «Феррари» может попытаться переманить из «Ред Булл». Как информирует издание La Gazzetta dello Sport, речь идёт об Энрико Бальбо (руководитель отдела аэродинамики), Дэвиде Моргане (руководитель группы по аэродинамическим характеристикам на трассе), Бене Уотерхаусе (руководитель отдела проектирования производительности) и Алессандро Джермани (руководитель группы разработки отдела аэродинамики).

Напомним, недавно в «Ред Булл» произошёл внутрикомандный скандал: руководителя команды Кристиана Хорнера обвинили в неподобающем поведении по отношению к одной из сотрудниц. После расследования обвинения с Хорнера были сняты, а женщину отстранили.

Ранее о резервисте «Феррари» Оливере Бермане высказался Льюис Хэмилтон.