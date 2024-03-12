Хельмут Марко предупредил Риккардо после двух Гран-при этого сезона Формулы-1

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко обратил внимание на квалификационные выступления пилота «РБ» Даниэля Риккардо в нынешнем сезоне Формулы-1.

«В этом сезоне очень многое поставлено на карту как для Юки, так и для Даниэля. Квалификационное выступление Цуноды было очень хорошим, в то время как Риккардо скоро придётся найти какое-то решение», — приводит слова Марко Speedweek.

Отметим, что после двух Гран-при этого сезона Формулы-1 Риккардо пока не набрал ни одного очка. Его товарищ по команде Юки Цунода также пока без очков. Лидирует гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 51 балл.

Ранее Риккардо выразил разочарование своим результатам в квалификации Гран-при Саудовской Аравии.