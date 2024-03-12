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Стало известно, когда «Феррари» представит серьёзные обновления машины

Стало известно, когда «Феррари» представит серьёзные обновления машины
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Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» планирует внедрить пакет обновлений к Гран-при Эмилии-Романьи, который станет седьмым этапом в нынешнем сезоне Формулы-1 и пройдёт в конце мая. Об этом сообщает издание Formu1a.uno.

«В апреле ожидается несколько незначительных обновлений. Между тем новый аэродинамический пакет для машины появится в мае. Если обновления не появятся раньше или позже, они должны быть представлены в Имоле.

Новый пакет в Имоле будет включать в себя новые боковые понтоны и новое днище. Эти эволюционные шаги и вмешательства направлены на то, чтобы закрепить хорошую базу, полученную зимой», — сообщает издание.

Ранее глава «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о выступлении резервиста команды британца Оливера Бермана на минувшем Гран-при Саудовской Аравии.

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