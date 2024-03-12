Завод Tesla возобновил работу после недельного простоя. Его спровоцировали экоактивисты

«Гигафабрика Берлин-Бранденбург» компании Tesla вернулась к работе после вызванного акцией экоактивистов простоя, сообщил сетевой оператор E.DIS. По оценке аналитиков, недельная остановка обошлась Tesla в миллионы долларов.

Инцидент, который привёл к остановке завода, произошёл 5 марта: левые экоактивисты, называющие себя Volcano Group, повредили энергосистему, обесточив фабрику. Свою акцию они объяснили протестом против расширения завода, которое потребует вырубки лесов.

«Гигафабрика Берлин-Бранденбург», также известная как «Гигафабрика 4», была построена в с 2019 по 2021 год и начала работу в марте 2022-го. На предприятии производятся в том числе батареи и аккумуляторные блоки, трансмиссии и сиденья, а также происходит сборка Model 3 и Model Y. Мощность европейской «Гигафабрики» позволяет производить 500 тыс. автомобилей в год, а его стоимость оценивается в € 4 млрд.

Напомним, в конце февраля глава Tesla Илон Маск пообещал, что в этом году компания представит новый электромобиль Roadster. Он будет разгоняться до 100 км/ч меньше чем за секунду, и это, по словам Маска, не самое интересное в новинке.