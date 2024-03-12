Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Завод Tesla возобновил работу после недельного простоя. Его спровоцировали экоактивисты

Завод Tesla возобновил работу после недельного простоя. Его спровоцировали экоактивисты
Аудио-версия:
Комментарии

«Гигафабрика Берлин-Бранденбург» компании Tesla вернулась к работе после вызванного акцией экоактивистов простоя, сообщил сетевой оператор E.DIS. По оценке аналитиков, недельная остановка обошлась Tesla в миллионы долларов.

Инцидент, который привёл к остановке завода, произошёл 5 марта: левые экоактивисты, называющие себя Volcano Group, повредили энергосистему, обесточив фабрику. Свою акцию они объяснили протестом против расширения завода, которое потребует вырубки лесов.

«Гигафабрика Берлин-Бранденбург», также известная как «Гигафабрика 4», была построена в с 2019 по 2021 год и начала работу в марте 2022-го. На предприятии производятся в том числе батареи и аккумуляторные блоки, трансмиссии и сиденья, а также происходит сборка Model 3 и Model Y. Мощность европейской «Гигафабрики» позволяет производить 500 тыс. автомобилей в год, а его стоимость оценивается в € 4 млрд.

Напомним, в конце февраля глава Tesla Илон Маск пообещал, что в этом году компания представит новый электромобиль Roadster. Он будет разгоняться до 100 км/ч меньше чем за секунду, и это, по словам Маска, не самое интересное в новинке.

Материалы по теме
Tesla Cybertruck начали ржаветь. Они сделаны из нержавеющей стали
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android