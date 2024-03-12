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Марко — о Гран-при Саудовской Аравии: проблемы «Ред Булл» скрыл исключительный круг Макса

Марко — о Гран-при Саудовской Аравии: проблемы «Ред Булл» скрыл исключительный круг Макса
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался по поводу выступления команды на Гран-при Саудовской Аравии.

«На той неделе я опасался, что в Джидде «Ред Булл» столкнётся с более серьёзными трудностями, чем на старте сезона в Бахрейне. В некоторой степени так и получилось. Отчасти трудности скрыл исключительный круг Макса, его преимущество в три десятые над Леклером.

В гонке мы испытывали проблемы с шинами «хард». Прогревать их приходилось дольше, и у Макса возникали трудности, когда он попадал в трафик и терял температуру. В Бахрейне главным преимуществом стало то, что машина не нагружала покрышки. Данный эффект в Джидде был не так заметен.

Джидда – трасса, которая очень нравится Пересу. В последние два года он завоёвывал тут поулы, выиграл в прошлом году и потерял победу сезоном ранее только из-за того, что машина безопасности выехала в самый неподходящий момент», – приводит слова Марко Speedweek.

Напомним, 9 марта на трассе в Джидде завершился Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1. Его победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым финишировал ещё один пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Замкнул тройку сильнейших пилот «Феррари» Шарль Леклер.

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