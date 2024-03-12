DAZN: Вольф провёл встречу с представителями Сайнса-младшего в хоспиталити «Мерседеса»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф встретился с Карлосом Сайнсом-старшим и Карлосом Онорио, отцом и двоюродным братом пилота «Феррари» Карлоса Сайнса-младшего соответственно. Об этом сообщает испанская DAZN.

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Отметим, что Карлос Онорио является не только двоюродным братом Сайнса-младшего, но и выступает в качестве его менеджера.

Карлос Сайнс-младший выступает в Формуле-1 с 2015 года. С 2021 года он представляет в гонках команду «Феррари». Действующее соглашение испанского пилота с командой рассчитано до конца этого сезона.

Напомним, ранее стало известно, что Льюис Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024 и перейдёт в «Феррари», где его напарником станет монегаск Шарль Леклер. Таким образом, место Хэмилтона в «Мерседесе» станет вакантным.