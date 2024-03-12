Глава «Альпин» назвал главную проблему нового болида команды

Руководитель «Альпин» Бруно Фамен высказался о трудностях команды на старте сезона.

«Отсутствие тяги – одна из самых больших проблем. Вот почему в Бахрейне, где нам действительно нужно очень хорошее сцепление с дорогой при медленных поворотах, было особенно сложно.

Мы действительно ожидали тяжёлого начала сезона, но оказаться в последнем ряду квалификации было шоком, если честно. Это лишь подтвердило необходимость перемен в нашей команде, и мы это сделали. Мы понимаем проблемы. Основные проблемы вполне ясны. Думаю, нам также следует помнить, что мы участвовали в первой гонке сезона, которая очень длинная. Автомобиль абсолютно новый.

Мы будем усердно работать над разработкой этой машины. Но, конечно, понимание того, в чём заключаются проблемы, является ключом к их решению. И у нас есть вполне чёткое представление о том, в чём заключаются проблемы. Мы действительно усердно работаем над их устранением», – приводит слова Фамена RacingNews365.