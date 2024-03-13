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Марко рассказал, чем на ГП Саудовской Аравии Ферстаппен впечатлил его больше всего

Марко рассказал, чем на ГП Саудовской Аравии Ферстаппен впечатлил его больше всего
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о выступлении пилота команды Макса Ферстаппена на Гран-при Саудовской Аравии, рассказав, что его впечатлило больше всего.

«Больше всего меня впечатлил тот факт, что в Саудовской Аравии он даже не спросил, какой круг самый быстрый, просто пытаясь его улучшить. Вот насколько он сейчас расслаблен», — приводит слова Марко издание Mirror со ссылкой на De Telegraaf.

Напомним, Ферстаппен стал победителем Гран-при Саудовской Аравии. Этот успех стал для него вторым в новом сезоне. За неделю до выступления в Джидде голландский гонщик стал победителем Гран-при Бахрейна – первого этапа сезона. В настоящий момент в активе Ферстаппена 51 очко.

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