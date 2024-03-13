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Крак рассказал, почему «Астон Мартин» хочет продлить сотрудничество с Алонсо

Крак рассказал, почему «Астон Мартин» хочет продлить сотрудничество с Алонсо
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Глава «Астон Мартин» Майк Крак высказался по поводу пилота команды Фернандо Алонсо.

«Мы хотим продолжать работать с Фернандо, и я думаю, что самое главное — это дать ему быструю машину, чтобы он поверил в этот проект, поверил в эту команду — а всё остальное нам предстоит обсудить в ближайшие недели. Понятно, что гонщик такого уровня привлекателен для всех, это ясно, но мы постараемся его удержать.

Мы убедились в этом ещё в прошлом году, когда он присоединился к нам. Дело не только в его таланте и гоночном мастерстве, но и в том, что он привносит дополнительный драйв, толчок и мотивацию для всех. Он подаёт пример, с первого дня, своим настроением с самого утра и до поздней ночи.

Он образец для подражания, и этим заражается вся команда, а это то, что вы хотите сохранить в команде», — приводит слова Крака Speedcafe.

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