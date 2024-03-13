Алексей Попов оценил перспективы «Феррари» в случае перехода Ньюи из «Ред Булл»

Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов поделился мыслями о возможном переходе главы технического департамента «Ред Булл» Эдриана Ньюи в «Феррари». Ранее сообщалось, будто бы президент «Скудерии» Джон Элканн отправил авторитетному специалисту чек, в котором не проставлена сумма.

«Ньюи в «Феррари» – говорят, что Элканн готов заплатить любые деньги, чтобы он пришёл в команду. Вы можете сказать: «Он же уже старый, ну сколько можно! Не факт, что команда выиграет». Не факт, и это не сразу в любом случае произойдёт. Но вот опять, опять, опять его гений срабатывает даже в мелочах. ⟨...⟩ Ньюи всегда, десятилетиями, что-то находит. Так что, если он уйдёт в «Феррари», возможно, он им сможет помочь. Да, там работают сотни и сотни инженеров. Да, один человек вроде бы не в состоянии что-то решить. Но на практике, получается, что год за годом решает», — сказал Попов на своём канале в YouTube.