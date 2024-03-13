Боттас высказался о проблемах «Кик-Заубера» на старте сезона

Пилот «Кик-Заубера» Валттери Боттас высказался по поводу неудачного старта команды в новом сезоне Формулы-1.

«Неудачный старт сезона должен стать для нас тревожным сигналом. Да, это только вторая гонка из 24, и у нас ещё всё впереди. Но нам определённо нужно улучшать не только темп, но и операционную работу, ведь в двух гонках у обоих пилотов были большие проблемы на пит-стопах.

Думаю, к Австралии у нас будут кое-какие наработки. Теперь у нас есть две недели, чтобы попытаться решить проблему с пит-стопами», — приводит слова Боттаса Autosport.

Напомним, в минувшие выходные в Саудовской Аравии завершился второй этап Формулы-1 сезона-2024. Победителем гонки стал Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Пилоты «Кик-Заубера» Валттери Боттас и Гуаньюй Чжоу заняли заключительные позиции (17-ю и 18-ю).