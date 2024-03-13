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Инсайдер: «Астон Мартин» может опередить «Мерседес» в борьбе за Ферстаппена

Инсайдер: «Астон Мартин» может опередить «Мерседес» в борьбе за Ферстаппена
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Британская команда «Астон Мартин» может опередить немецкий «Мерседес» в борьбе за трёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена, заявил обозреватель Адам Купер в колонке Motorsport.

По мнению Купера, «Мерседес» не станет подписывать контракт с Ферстаппеном из-за своего резервиста итальянца Андреа Кими Антонелли, который, несмотря на то что рискует не стать боевым пилотом в 2025 году, уже в ближайшем будущем может появиться на стартовой решётке. И в таком случае для «Мерседеса» перспективнее краткосрочное соглашение с испанцем Фернандо Алонсо.

Что же касается «Астон Мартин», то, по мнению Купера, Ферстаппен очевидно станет лидером в паре с канадцем Лэнсом Строллом и найдёт подход к коллективу, в котором работают бывшие сотрудники «Ред Булл» и который, помимо этого, единолично возглавляет Лэнс Стролл.

Также стоит отметить, что начиная с 2026 года именно «Астон Мартин» станет заводской командой японского автоконцерна «Хонда», поставляющего силовые установки.

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