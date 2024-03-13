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В США полностью сгорела Ferrari. Такая стоит $ 300 тыс.

В США полностью сгорела Ferrari. Такая стоит $ 300 тыс.
Сгоревшая Ferrari FF
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На YouTube-канале JR Garage появилось видео со сгоревшим автомобилем Ferrari FF. Как именно загорелась машина, неизвестно, как и что послужило причиной пожара. В то же время из опубликованного ролика следует, что восстановить Ferrari уже невозможно.

Права на видео принадлежат JR Garage. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале JR Garage.

Ferrari FF представлена в 2011 году на Женевском автосалоне. У автомобиля 6,3-литровый двигатель F140 EB V12 мощностью 660 лошадиных сил. Создатели отмечали, что у автомобиля уникальная система полного привода, которая вдвое легче аналогов. Ferrari FF отмечена целым рядом автомобильных премий и выпущена тиражом свыше 2000 экземпляров.

Напомним, что в последний день 2023 года в Великобритании в ДТП попала Ferrari Roma стоимостью $ 235 тыс., а в начале марта в Германии разбили Ferrari Enzo — стоимость этой машины может достигать $ 6 млн.

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