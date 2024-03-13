Вассёр высказался о планах «Феррари» на Бермана после его дебюта в Ф-1

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о будущем резервиста команды британца Оливера Бермана после успешного дебюта в «королевских гонках». Напомним, Берман заменил испанца Карлоса Сайнса, госпитализированного с приступом аппендицита, и финишировал в гонке седьмым.

«Для Олли это, безусловно, хороший сигнал и важное достижение. В Мельбурне и Имоле он вернётся в Ф-2, и это будет для него самая главная задача.

Скоро он выступит в свободной практике с «Хаасом», и для нас также важно давать ему опыт и работу в машине. Нужно понимать, что Джидда – это шаг, а не конечная цель. Он хорошо выступил, но в будущем перед ним стоят задачи и в Ф-2», — приводит слова Вассёра Autosport.

Ранее Вассёр назвал причину успешного выступления Бермана в Саудовской Аравии.