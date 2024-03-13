Норрис: доволен тем, насколько «Макларен» близок к «Ред Булл»

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис заявил, что его устраивают результаты команды на старте сезона, несмотря на доминирование «Ред Булл».

«Беспокоило ли меня преимущество Ферстаппена в Бахрейне? Нет, по правде говоря, вообще не беспокоило. Нам удалось сократить разрыв.

«Ред Булл» потратили много времени на создание новой машины, и я доволен тем, насколько мы близки к ним. Квалификация у них была непростой. Уверен, они всё ещё изучают машину, сейчас концепция совсем иная. Каждый должен был ожидать этого, «Ред Булл» начали разработку машины задолго до всех остальных», — приводит слова Норриса Motorsport Week.

Ранее Норрис объяснил, почему нынешние болиды Ф-1 требуют изменений.