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Вольф: «Мерседесу» нужно подготовиться, чтобы стать альтернативой для Ферстаппена

Вольф: «Мерседесу» нужно подготовиться, чтобы стать альтернативой для Ферстаппена
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Глава «Мерседеса» Тото Вольф высказался о потенциальном сотрудничестве с трёхкратным чемпионом мира голландцем Максом Ферстаппеном.

«Любая команда хотела бы заполучить Макса, это логично. Но пилот всегда пытается оказаться в сильнейшей машине, вот почему нужно подготовиться заранее. «Мерседес» может стать реальной альтернативой для Макса», — приводит слова Вольфа издание OE24.

Напомним, звезда «Мерседеса» и семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон покинет команду по окончании сезона-2024 и перейдёт в «Феррари», где его напарником станет монегаск Шарль Леклер. Из-за скандала в «Ред Булл», связанного с главой команды Кристианом Хорнером, в медиа активно появляются слухи о том, что Ферстаппен может уйти.

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