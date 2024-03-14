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Вольф — о доминации «Ред Булл»: не буду повторять за Хорнером и призывать менять правила

Вольф — о доминации «Ред Булл»: не буду повторять за Хорнером и призывать менять правила
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Глава «Мерседеса» Тото Вольф дал комментарий по поводу доминирования «Ред Булл» в Формуле-1, вспомнив слова Кристиана Хорнера 10-летней давности, когда тот призывал изменить регламент в связи с большим отрывом немецкой команды от остальных участников Формулы-1.

«Я не собираюсь повторять за моим коллегой из соседнего моторхоума в 2014 или 2015 году, который призывал изменить правила из-за доминации «Мерседеса».

На сегодня «Ред Булл» проделал работу лучше всех остальных, поэтому они заслуживают своё место. Они буквально исчезают вдали, но при этом в темпе команд позади нет огромной разницы. Просто они в другой лиге, и таков наш вид спорта – побеждают лучшие», — приводит слова Вольфа PlanetF1.

Ранее Хорнер прокомментировал новость о возможном отстранении из команды её советника Хельмута Марко.

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