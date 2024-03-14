Скончался создатель первого в мире суперкара Марчелло Гандини

В среду, 13 марта, в возрасте 85 лет скончался легендарный автомобильный дизайнер Марчелло Гандини. Первой значимой работой в карьере Гандини был Lamborghini Miura — первый серийный спорткар с расположением двигателя посередине, до сих пор считающийся одним из самых красивых автомобилей в истории. Именно Miura неофициально считается первым суперкаром в истории.

Гандини начал карьеру в ателье Bertone, где работал над Lamborghini Miura и Lamborghini Countach, а также приложил руку к Lancia Stratos, Ferrari Dino 308 GT4 и создал прототип Bugatti EB110. Помимо этого, дизайнер создавал и более массовые автомобили — например, Volkswagen Polo первого поколения и BMW 5 Series.

Гандини также работал в области промышленного и интерьерного дизайна, а также авиастроения. В последние годы жизни итальянец создавал обучающую платформу для Автомобильного музея в Катаре. В общей сложности он посвятил работе 60 лет и оставил яркий след как один из самых влиятельных представителей индустрии.

Причины смерти Гандини не сообщаются.