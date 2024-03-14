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Впервые с 2018 года один пилот выиграл две стартовые гонки Формулы-1

Впервые с 2018 года один пилот выиграл две стартовые гонки Формулы-1
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен начал сезон с двух побед. В истории Формулы-1 это случилось в 19-й раз.

Последний раз такой старт в 2018 году показал пилот «Феррари» Себастьян Феттель, но победителем чемпионата он тогда не стал, заняв второе место. В предыдущим раз победитель первых двух гонок не становился чемпионом в 1982 году — это был Ален Прост. Французский гонщик закончил тот сезон на четвёртом месте.

Напомним, уже прошли первые два этапа сезона-2024 Формулы-1: Гран-при Бахрейна и Гран-при Саудовской Аравии. Победителем обоих гонок стал Ферстаппен. Сейчас он лидирует в личном зачёте (51) с отрывом в 15 очков. Его команда занимает первое место в Кубке конструкторов, набрав 87 очков. У «Феррари», находящейся на второй позиции, 49 баллов.

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