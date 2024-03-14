Тото Вольф попал в аварию во время съемок Drive to Survive

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф попал в аварию и этот сезон вероятно можно будет увидеть в следующем сезоне сериала Netflix Drive to Survive.

Команда «Мерседес» провела несколько дней после Гран-при Саудовской Аравии для проведения съемочного тестового дня на трассе в Имоле, на нем присутствовала и бригада Netflix. Как сообщает австрийское издание OE24.at, руководитель и совладелец немецкой команды лично проехал пару кругов на машине AMG GT3, но на третьем врезался в отбойник.

«Мои пилотажные навыки на данный момент не очень хороши. Во время тестов в Имоле у меня возникла проблема с антипробуксовочной системой, и после двух кругов я зацепил стену», — приводит слова Вольфа OE24.at.

В пресс-службе «Мерседеса» подтвердили, что Вольф задел отбойник на выходе из двойного поворота Ривацца. В результате инцидента Тото Вольф не пострадал и после ремонта машины проехал на ней еще несколько кругов.