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«Мы нашли несколько изъянов». Даниэль Риккардо о машине «РБ»

«Мы нашли несколько изъянов». Даниэль Риккардо о машине «РБ»
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Пилот «РБ» Даниэль Риккардо рассказал, что его команда после Гран-при Саудовской Аравии в Джидде нашла в машине несколько изъянов.

«Я думаю, нас ждёт тяжелая борьба. Наша машина не работает на 100%. Честно говоря, после Джидды мы нашли в машине несколько изъянов. Например, на свободных заездах соперники улучшили результат, а наша ситуация была схожа на плато. Я чувствовал, что мы уперлись в предел возможностей машины.

После этого мы кое-что поняли, но в условиях закрытого парка невозможно что-то исправить. Честно говоря, даже если бы у нас не было ограничений закрытого парка, мы, вероятно, ничего не смогли бы исправить за 24 часа. Однако я сохраняю оптимизм. Я знаю, что именно у нас было не так. Мы можем добиться большего», — приводит слова Риккардо издание Formula Nerds.

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