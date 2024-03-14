Фредерик Вассёр объяснил, что именно Льюис Хэмилтон принесет в «Феррари»

Руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал, что именно семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон привнесет в «Скудерию».

«Он единственный в пелотоне семикратный чемпион Формулы-1. В нашей команде он не только продемонстрирует скорость и техническую грамотность, но и привнесет другое виденье команды.

Для меня важно иметь в команде своего рода сплав молодости и опыта, и он даст нам этот опыт, и это, безусловно, дополнительная ценность», — приводит слова Вассёра издание Planet F1.

Льюис Хэмилтон уже выступал под руководством Фредерика Вассёра. В 2006 году он выиграл титул в серии GP2 в составе французской команды ART Grand Prix.

Льюис Хэмилтон перейдёт из «Мерседеса» в «Феррари» в 2025 году.