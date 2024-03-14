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Эдди Джордан: в «Альпин» поторопились с увольнением «талантливого» 59-летнего специалиста

Бывший руководитель команды Формулы-1 Эдди Джордан заявил, что в «Альпин» допустили ошибку, уволив по ходу прошлого сезона руководителя команды Отмара Зафнауэра.

«Я думаю, что «Альпин» преждевременно избавилась от Отмара. Я думаю, это была ошибка. Он талантливый специалист, который определенно знал, как вести команду в правильном направлении.

Результаты, которые они получили после его увольнения, свидетельствуют о том, что команда осталась без правильного управления», — приводит слова Джордана издание F1 Oversteer.

Прошлым летом пост генерального директора «Альпин» покинул Лоран Росси, затем перед Гран-при Бельгии были уволены руководитель команды Отмар Зафнауэр и спортивный директор Алан Пермейн. Затем главный технический директор Пэт Фрай перешел в «Уильямс».

Уже в этом году из «Альпин» ушли технический директор Мэтт Харман и руководитель отдела аэродинамики Дирк де Бир.