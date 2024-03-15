Оливер Берман назвал одну вещь, которая удивила его в управлении болидом Ф-1

Дебютировавший в Формуле-1 на Гран-при Саудовской Аравии в Джидде Оливер Берман назвал одну вещь в пилотировании болида Ф-1, которая удивила его больше всего.

«На самом деле, больше всего в Формуле-1 меня удивило насколько жарко в кокпите по сравнению с машинами Формулы-2 и Формулы-3. Это из-за общей сложности и очень плотной компоновки машины. Из-за этой жары всё время находишься в напряжении», — приводит слова 18-летнего британца издание F1 Oversteer.

Пока «Феррари» не объявляет, кто поедет на Гран-при Австралии – Берман или перенесший в Джидде операцию по удалению аппендикса Карлос Сайнс. Скудерия намерена подождать до пятницы, чтобы оценить готовность испанца к участию в Гран-при.

На Гран-при Саудовской Аравии Оливер Берман занял 7-е место и был признан лучшим пилотом гонки.