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Вольф оценил прогноз Бергера о переходе Ферстаппена в «Мерседес»

Вольф оценил прогноз Бергера о переходе Ферстаппена в «Мерседес»
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф ответил на вопрос по поводу недавнего прогноза бывшего пилота Формулы-1 Герхарда Бергера. Австриец заявлял, что на фоне скандальной ситуации в «Ред Булл» руководитель команды Кристиан Хорнер всё-таки останется в ней, советник Хельмут Марко и глава технического департамента Эдриан Ньюи уйдут, а пилот Макс Ферстаппен перейдёт в «Мерседес».

«Я просто скажу следующее: если Хорнер останется, нас ждут захватывающие сценарии. В конечном счёте речь идёт о личности Кристиана. Но, как я уже говорил, о происходящем в «Ред Булл» мы узнаём из СМИ», — приводит слова Вольфа австрийское издание OE24.

Ранее Вольф заявил, что «Ред Булл» пытается замять дело Хорнера.

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