Раскрыты планы пропускавшего этап в Джидде Сайнса перед Гран-при Австралии

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс запланировал ранний отъезд в Мельбурн для участия в предстоящем Гран-при Австралии. Как информирует Motorsport Italia, испанец отправится на континент уже в эти выходные – за неделю до гоночного уикенда.

Также сообщается, что Сайнс произвёл на «Феррари» большое впечатление во время Гран-при Саудовской Аравии, который он пропускал по причине госпитализации в связи с обострением аппендицита. Вместо него в Джидде выступал юниор команды Оливер Берман. По сведениям источника, Карлос во время уикенда после операции был в боксах команды и следил за дебютом Бермана в Формуле-1 – Сайнс сидел рядом с инженерами и анализировал выступление молодого англичанина.

Гран-при Австралии состоится с 22 по 24 марта.