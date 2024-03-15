В Tesla уверены, что их новый электромобиль побьёт рекорды продаж

Компания Tesla в этом году намерена представить самую доступную модель в своей линейке — это будет Model 2 стоимостью около $ 25 тыс. При этом в Tesla уверены, что новинка побьёт все рекорды продаж и станет самым продаваемым автомобилем в мире.

Так, издание Autocar сообщает, что в аналитическом прогнозе, подготовленном для акционеров Tesla, говорится о плане продать 700 млн экземпляров Model 2. Для сравнения: Toyota Corolla — самый продаваемый автомобиль мира — за 50 с лишним лет продан в количестве чуть более 50 млн экземпляров.

Подробностей о предстоящем электромобиле пока нет, однако известно, что в Tesla также работают над проектом Roadster — эта машина будет разгоняться до 100 км/ч меньше чем за секунду.