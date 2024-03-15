Назван Гран-при, на котором «Астон Мартин» внедрит первые обновления для своего болида

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак рассказал, когда можно ожидать улучшений автомобиля команды. По словам Крака, это случится не ранее Гран-при Эмилии-Романьи. Этап в Имоле пройдёт с 17 по 19 мая. Кроме того, Майк ещё раз подчеркнул желание команды продолжать сотрудничество с пилотом Фернандо Алонсо.

«Мы действительно хотим непрерывно продолжать совершенствовать эту машину, не откладывая дело в долгий ящик. Следующих изменений можно ожидать начиная с Имолы. Не секрет, что мы хотим продолжать работать с Фернандо. Важно, чтобы в его распоряжении была быстрая машина, чтобы он, таким образом, верил в команду и в проект. Такой гонщик, как он, остаётся привлекательной кандидатурой для всех команд, и это нормально», — приводит слова Крака GrandPX.news со ссылкой на испанские СМИ.