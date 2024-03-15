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Эдди Джордан назвал единственную команду, способную бросить вызов «Ред Булл»

Эдди Джордан назвал единственную команду, способную бросить вызов «Ред Булл»
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Бывший руководитель команды Формулы-1 Эдди Джордан поделился мыслями о гоночных коллективах, которые смогут бросить вызов «Ред Булл» в нынешнем сезоне. По мнению Джордана, шанс в этом году есть только у «Феррари».

«Ещё четыре недели назад говорили, что, быть может, у «Макларена» есть что-то в рукаве. Однако сейчас ясно, что они не в той лиге. «Мерседес», на мой взгляд, продолжает барахтаться. Должен отдать должное Фредерику Вассёру в «Феррари». Я уверен, что ему не терпится заполучить Льюиса Хэмилтона. Кроме «Феррари», я не вижу никого, кто мог бы бросить серьёзный вызов «Ред Булл», — приводит слова Джордана издание GPblog со ссылкой на его выступление в Formula For Success podcast.

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