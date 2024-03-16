В США угнали рекордное количество Chevrolet Camaro. Арестован 16-летний подросток

В городе Лос-Анджелес в первые два месяца число угонов спорткара Chevrolet Camaro выросло в 11 раз — с 7 в начале 2023 года до 90 в январе и феврале 2024-го, сообщает LA Times со ссылкой на представителя полиции.

«Арестован молодой человек, который угонял Camaro и продавал их за $ 2–3 тыс. в социальных сетях, — цитирует издание капитана Кита Грина. — Эти машины угонял 16-летний парень».

Выяснилось, что злоумышленники научились удалённо перепрограммировать электронику автомобиля и использовать поддельные ключи для угона. К какому количеству угонов причастен непосредственно упомянутый подросток, не сообщается, но ожидается, что теперь количество угонов пойдёт на спад.

Отметим, что ещё одной проблемой Лос-Анджелеса остаются автомобильные хулиганы — в конце января полиция арестовала десятки человек и конфисковала десятки машин в ходе рейда на участников нелегальных уличных заездов.