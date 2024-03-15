«Мерседес» объяснил радиосообщение Расселла о проколе на последнем круге в Джидде

Технический директор «Мерседеса» Эндрю Шовлин прояснил ситуацию с якобы проколом шины на машине Джорджа Расселла, о чём он сообщил по командному радио на последнем круге Гран-при Саудовской Аравии в Джидде.

«Как вы наверняка слышали, он сказал: «У меня прокол передней правой шины». На самом деле он почувствовал внезапную вибрацию и подумал, что произошёл прокол шины и она теряет давление. Но мы имеем возможность посмотреть данные датчиков и понять, что с шиной всё в порядке. Если случается прокол, мы обычно обнаруживаем его раньше, чем пилот. Мы заверили Джорджа, что всё в порядке. Он ответил, что всё ещё чувствует вибрацию. Мы проверили уровень вибрации, ничего особенного не увидели. Потом проверили датчики тормозов, снова сказали ему, что машина в порядке и он может спокойно доехать до финиша.

Когда мы получили доступ к машине, ещё раз всё проверили. Всё было в порядке. Сейчас мы не можем проверить шину, потому что её забрала «Пирелли» для своей проверки. С нашей стороны мы не видим какой-либо проблемы», — приводит слова Шовлина издание Crash.net.