«Мерседес» планирует экспериментировать с W15 в Мельбурне

Технический директор «Мерседеса» Эндрю Шовлин заявил, что немецкая команда планирует провести некоторые эксперименты по ходу Гран-при Австралии, чтобы попытаться решить проблемы с машиной W15.

«Мы собрали данные после Джидды, после Гран-при Бахрейна, с тестов на Сахире. На основе этих данных мы выстроим план работы на свободные практики в Мельбурне. В отделе аэродинамики, в отделе динамики болида ведётся большая работа. Мы попытаемся провести в Австралии несколько экспериментов, которые, мы надеемся, укажут нам путь для повышения характеристик машины.

У нас есть несколько проблем. Одной из них является не очень хороший баланс. В скоростных поворотах у пилотов была избыточная поворачивоемость. Там, где отбойники расположены не очень далеко, у гонщиков должна быть полная уверенность в машине. Представьте, насколько это тревожит пилотов. Это было решающим фактором в квалификации и гонке. В квалификации мы также столкнулись с дельфинированием. В гонке это не так сильно проявлялось. В машине больше топлива, скорость поменьше.

И самое главное, нам не хватает сцепления с трассой. Это одна из вещей, над которой мы работаем особенно усердно», приводит слова Шовлина издание Motorsport.