В конце 2024 часть команды «РБ» переберётся поближе к «Ред Булл»

Руководитель команды «РБ» Лоран Мекис рассказал подробности о строительстве нового аэродинамического комплекса в английском Милтон-Кинсе, где базируется команда «Ред Булл». При этом штаб-квартира команды останется в итальянской Фаэнце, где она базируется с момента основания «Минарди» в конце 1970-х годов.

«Фаэнца — это дом команды, а также довольно современный объект, в который недавно были вложены инвестиции. У нас здесь очень хорошая производственная база и основой конструкторский отдел.

В Бистере у нас аэродинамический отдел, отдел разработки и часть конструкторского отдела – и всё это расположено в одном месте, рядом с аэродинамической трубой. 15 лет назад команда была меньше и базы в Бистере хватало. Сегодня отдел аэродинамики увеличился в три раза. Мы больше не используем эту трубу, потому что она уже не подходит, да и есть другая.

Мы покинем Бистер в конце года и переедем на новый объект в Милтон-Кинсе, рядом с базой «Ред Булл», — приводит слова Мекиса издание Motorsport.