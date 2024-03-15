Оскар Пиастри: я не особо мечтаю о победах в Формуле-1

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри признался, что он особо не мечтает о победах в Формуле-1, а вместо этого сосредоточен на ближайшем уикенде и конкретных заездах.

«Я всегда стараюсь сосредоточиться на следующем заезде или уикенде в целом, чтобы добиться максимально возможного результата. Например, в Японии у нас была вторая по скорости машина, поэтому подняться на подиум, учитывая сход Серхио Переса, было своего рода минимумом. А если у тебя третья или четвёртая по скорости машина и тебе удается завоевать подиум, результат тот же, но ощущение, будто ты добился большего.

Я не особо мечтаю о победах. В Формуле-1 результат зависит и от машины, и от пилота – но от машины сильно больше. Если у вас медленная машина, вы не выиграете гонку или чемпионат. Всё просто. Как бы вы ни старались и ни хотели, этого не произойдёт. Поэтому излишние грёзы и рвение могут запросто обернуться разочарованием. Так что если у вас нет быстрой машины, нет смысла думать о таком», — приводит слова Пиастри Speed Cafe.