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Ферстаппен объяснил, почему не уверен в успехе в Мельбурне

Ферстаппен объяснил, почему не уверен в успехе в Мельбурне
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не уверен в успехе на предстоящем Гран-при Австралии, объяснив это тем, что трасса в Альберт-Парке слишком отличается от тех, на которых прошли первые две гонки сезона-2024.

«Да, нас снова ждёт совсем другая трасса, особенно теперь, с новой конфигурацией и новым асфальтовым покрытием. Так что на следующей неделе мы снова поработаем на симуляторе, постараемся найти на нём оптимальные настройки перед вылетом на Гран-при, а затем по ходу уикенда посмотрим, где мы по отношению к соперникам.

Я хочу сказать, что сейчас невозможно предсказать, насколько мы будем там конкурентоспособны», — приводит слова Макса Ферстаппена издание Planet F1.

Макс Ферстаппен выиграл обе первые гонки сезона-2024 Формулы-1 и уверенно лидирует в личном зачёте чемпионата.

Как выглядят гонки будущего:
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