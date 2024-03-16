Хэмилтон: я бы хотел побороться за титул, но сейчас это невозможно

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон надеется на хорошей ноте завершить свой последний сезон в «Мерседесе», но признаёт, что это будет непросто.

«Сезон начался для нас не очень хорошо, так что нас ждёт очередное тяжёлое испытание. Для меня большая честь работать с «Мерседесом», я хочу закончить этот чемпионат на хорошей ноте.

Я просто хочу сделать в этом сезоне всё возможное и показать как можно лучший результат. Я бы хотел, чтобы мы поборолись за титул, но, к сожалению, сейчас это невозможно, но впереди ещё большой путь», — приводит слова 39-летнего британца издание Bernama.

На данный момент Льюис Хэмилтон занимает девятое место в личном зачёте чемпионата Формулы-1 сезона-2024. Лидером сезона является пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.