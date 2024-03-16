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Льюис Хэмилтон обрадовал фанатов, расписавшись на кепке Феррари

Льюис Хэмилтон обрадовал фанатов, расписавшись на кепке «Феррари»
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Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон обрадовал фанатов, расписавшись на фирменной кепке «Феррари».

Новость о том, что Льюис Хэмилтон переходит в «Феррари» по окончании нынешнего сезона, взорвала в начале года информпространство и соцсети. И, хотя Льюис всё ещё является пилотом «Мерседеса», недавно его заметили в Малайзии, где он проводит командное мероприятие, подписывающим кепку «Феррари», при этом британец широко улыбался. Видео этого момента завирусилось в интернете.

Напомним, Льюис Хэмилтон будет выступать в составе «Феррари» вместе с монегаском Шарлем Леклером. Испанец Карлос Сайнс покинет «Скудерию», и пока неизвестно, где он продолжит свою карьеру. Неизвестно и то, кто заменит Хэмилтона в составе «Мерседеса».

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